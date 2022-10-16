Мишустин назначил нового главу Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов назначен генеральным директором Фонда развития территорий

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Ильшат Шагиахметов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале правительства. Полномочия предыдущего главы фонда Константина Цицина на этом посту прекращены досрочно по собственному желанию. К работе в новой должности Шагиахметов приступит 2 декабря.

С 2020 года Ильшат Шагиахметов занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. С сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий, — указано в сообщении.

Фонд осуществляет комплексное развитие территории, выполнят функции застройщика и технического заказчика, проводит строительный контроль, обеспечивает внедрение ресурсосберегающих технологий.

Президент России Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о создании публично-правовой компании Фонд развития территорий, объединяющей Фонд дольщиков и Фонд ЖКХ. Новая организация также позволит повысить эффективность работы с «долгостроями» и «брошенными объектами», привлекать квалифицированных специалистов для обследования технического состояния таких объектов и для оценки возможности их достраивания.

Надзорные функции будет выполнять попечительский совет фонда в составе 15 человек из числа представителей Госдумы, Совета Федерации и регионов.