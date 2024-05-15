Мишустин назначил нового главу Федеральной таможенной службы Мишустин назначил экс-вице-губернатора Петербурга Пикалева главой ФТС

Фото: Пресс-служба правительства Республики Тува

Валерий Пикалев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева, сообщила пресс-служба правительства России. Ранее он занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Валерий Пикалев родился в 1968 году, закончил Санкт-Петербургский университет МВД России и отслужил в армии. Позже он работал заместителем председателя по безопасности правительства Ленинградской области. В 2019 году Пикалев занял пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. Известно также, что он контролировал выполнение обязательств города по восстановлению Мариуполя.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства. Глава государства назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Как и в прошлом составе, в новом правительстве будет один первый вице-премьер и девять заместителей главы кабмина.

Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Он стал главой кабмина второй раз. Впервые Мишустин занял эту должность в январе 2020 года.