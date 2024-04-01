Мишустин назначил нового гендиректора ФГУП «Запорожская АЭС» Мишустин назначил Исаева на пост гендиректора предприятия «Запорожская АЭС»

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Вид на Запорожскую атомную электростанцию

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым генеральным директором унитарного предприятия «Запорожская АЭС» Владислава Исаева. Он будет руководить объектом на протяжении двух лет, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» сроком на два года, — говорится в документе.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина уточнила ТАСС, что было создано федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС». Управление атомной станцией в Запорожье при этом принадлежит компании, директором которой является Олег Романенко. Главой обособленного подразделения (ОП) Запорожской АЭС остается Юрий Черничук.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Питание осуществляется по резервной линии. Для обеспечения электроэнергией используются мощности линии «Ферросплавная». Ситуация находится под контролем и угрозы для безопасности региона нет, сообщили представители ЗАЭС.