Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем главы Минсельхоза

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Член комиссии правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса Елена Фастова назначена первым заместителем министра сельского хозяйства, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 20 июня 2024 года.

Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности, — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей по кураторству федеральных проектов между вице-премьерами. Отмечается, что это позволит организовать эффективную работу по выполнению поручений президента Владимира Путина. Так, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко возьмет на себя 14 федпроектов, относящихся к национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», среди которых «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии» и «Искусственный интеллект».

До этого Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства. Согласно указу, Савельев также возглавит аппарат Минобороны РФ. В связи с новыми постами всех освободили от занимаемых прежде должностей.