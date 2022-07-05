Мишустин: на детские пособия в России направили 70 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин

Пособия на детей от 8 до 17 лет в семьях с низкими доходами по состоянию на 21 июня текущего года назначены 3,5 млн несовершеннолетних, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, общий объем выплат составил порядка 70 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

Одно из последних решений — пособия на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. Буквально на 21 июня выплаты назначены почти на 3,5 млн детей. Общий объем составил около 70 млрд рублей, — сказал он.

Глава правительства также пояснил, как финансируются мероприятия, призванные поддерживать рынок труда в стране. По его словам, российские регионы поучили на эти цели порядка 40 млрд рублей. В частности, те сотрудники, которые сейчас находятся под риском увольнения, проходят переобучение через службы занятости. Для россиян формируются новые временные рабочие места, добавил Мишустин.

Ранее россиянам пояснили, что пособие на детей от 8 до 17 лет выплачивается по заявлениям, а его размер зависит от ежемесячного дохода семьи. Для расчёта учитывается количество прожиточных минимумов на каждого члена семьи.