Мишустин: МРОТ вырастет на 15% с 2025 года

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Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет на 15%, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, МРОТ превысит 22 тысячи рублей, передает ТАСС.

Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя. <...> То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тыс. рублей в месяц, — отметил Мишустин.

Премьер добавил, что повышение уровня МРОТ планируется и к 2030 году. Он уточнил, что к этому моменту размер минимальной оплаты труда составит не менее 35 тысяч месяц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. По его словам, предприятия должны увеличивать заработные платы россиян. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году в России к повышению производительности труда необходимо привлечь 40% крупных и средних предприятий, а также государственные и муниципальные организации социальной сферы. Компании за счет этого получат повышение качества своей продукции и услуг, а их работники смогут рассчитывать на комфортные условия труда и повышение зарплат, указал президент.