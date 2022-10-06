Мишустин: Москва и Баку принимают решения по взаимодействию из-за санкций

Фото: Russian Government/via Global Look Press

Михаил Мишустин

Россия и Азербайджан принимают стремительные решения по взаимовыручке в условиях западных санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Он подчеркнул, что совместные действия уже дают свои плоды, особенно в области торговли, передает ТАСС.

В условиях незаконных экономических санкций недружественных государств против России по правительственной линии принимаются оперативные решения, направленные на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия. Эти меры уже дают результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества, — отметил Мишустин.

Он уточнил, что с января по август 2022 года товарооборот между государствами увеличился на 11,5% и превысил $2,2 млрд. Российские инвестиции в торговлю составили $4,5 млрд, азербайджанские — около $1,5 млрд. Мишустин высказал надежду, что в ближайшем будущем поставки между странами будут увеличены.

Асадов подтвердил, что Россия была и остается важным партнером для Азербайджана в области экономики.

Российская Федерация всегда была и остается важным для нас политическим и экономическим партнером, работе и деятельности с которым мы во главе с нашим президентом уделяли, уделяем и в будущем будем уделять главенствующее, первозначимое отношение, — сказал азербайджанский премьер.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Баку заявил, что республика видит позитивную динамику в отношениях с Россией. По его словам, все, о чем договариваются Москва и Баку, реализуется. Глава Азербайджана подчеркнул, что отношения двух стран основаны на взаимодействии в огромном количестве сфер, почти во всех: в транспортной сфере, сфере энергетики, гуманитарной, политической и экономической.