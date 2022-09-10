Мишустин и Песков проголосовали онлайн на выборах в Москве

Фото: government.ru

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков проголосовали на выборах муниципальных депутатов Москвы. Оба политика сделали это онлайн. Отмечается, что глава кабмина уже не первый раз пользуется электронным способом голосования.

Михаил Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах-2022. Председатель правительства проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования, — сообщается в Telegram-канале правительства.

Ранее 10 сентября в онлайн-голосовании принял участие президент России Владимир Путин. Также онлайн проголосовал Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

9 сентября открылись избирательные участки в рамках единого дня голосования. В большинстве регионов оно будет длиться три дня. По итогам голосования россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. Накануне стало известно, что в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве уже приняли участие более миллиона человек.