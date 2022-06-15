Мишустин рассказал, что экономика РФ справляется с санкционным давлением

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справляется с санкционным давлением. По словам политика, она адаптируется к новым условиям, передает РИА Новости со ссылкой на его выступление на сессии ПМЭФ «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления».

Граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку. Благодаря такой поддержке удалось смягчить влияние санкций. Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов, — сказал Мишустин.

Премьер-министр также указал на то, что основной целью правительства является экономический суверенитет страны. По его словам, кабмин занимается обеспечением этого процесса. Так, в пакет первоочередных действий вошло более 300 мер поддержки, многие из которых уже закреплены законодательно.

У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить, вовсе повернуть назад, — подчеркнул премьер.

Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций, в котором утвердил отказ от российской нефти и отключение Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ от SWIFT. Эксперты считают, что по рядовым российским гражданам и бизнесу рестрикции не нанесут сокрушительного удара.