Мишустин анонсировал новые меры поддержки жителей Курской области Мишустин: Кремль выделит дополнительно более 1,3 млрд рублей на помощь курянам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Курской области в ПВР

Российские власти выделят на помощь жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за атак украинских войск, дополнительные средства в размере свыше 1,3 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, этим людям приходится арендовать жилье, что является серьезной финансовой нагрузкой для них, передает ТАСС.

Речь идет не только о бизнесе, которому в таких условиях непросто сохранять коллективы, и, конечно, о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты — это серьезная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направил дополнительно более 1,3 млрд рублей Курской области, − прокомментировал глава кабмина РФ.

Ранее российский премьер-министр отметил впечатляющий рост экономики РФ за два года, который обогнал рост европейской в шесть раз. Россия находится в четверке мировых экономик по показателю уровня паритета покупательной способности. В прошлом году ВВП страны возрос на 4,1%, уточнил Мишустин. По его словам, некоторые государства Евросоюза уже находятся в состоянии рецессии. К примеру, немецкая экономика в настоящий момент медленно движется к сокращению, добавил глава кабмина.