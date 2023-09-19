МИД РФ: миротворцы узнали об операции Баку в Карабахе в последний момент

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла в Telegram сообщения СМИ о том, что российские миротворцы были заблаговременно предупреждены Азербайджаном о начале антитеррористической операции в Карабахе. По ее словам, военные получили соответствующую информацию в последний момент.

Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий, — написала Захарова.

Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. В ведомстве пояснили, что их целью является восстановление конституционного строя. В министерстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам.

МИД Армении обвинил Азербайджан в широкомасштабной военной агрессии в Карабахе. В ведомстве призвали Совбез ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению боевых действий в регионе.