Мирошник заявил о приближении трибунала над руководством Украины

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Трибунал над политическим руководством Украины становится все ближе, заявил в эфире «Соловьёв Live» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после объявления деятелей украинской политики в розыск. Он добавил, что у него нет сомнений в вине тех украинских чиновников, на которых обратило внимание российское МВД.

Собственно, мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что с юридической точки зрения в действиях внесенных в разыскную базу МВД людей наблюдаются признаки преступлений, а назвать их преступниками можно лишь после решения суда. Привлекать же их к расследованию и начать искать — начальный этап, считает посол.

Россия объявила в розыск и действующего президента Украины Владимира Зеленского. Его карточка появилась в базе данных МВД РФ. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно, не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Также в разыскную базу внесли экс-президента Украины Петра Порошенко. Должность руководителя Украины он занимал с 2014 по 2019 год.

4 мая стало известно, что в базу розыска МВД внесен командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. Он проходит по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно.