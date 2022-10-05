Мирошник назвал следующим шагом освобождение вошедших в РФ территорий

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Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник назвал освобождение всех вошедших в состав России территорий следующим шагом многоуровневой интеграции. Он отметил, что ответственность за это возлагается на местные власти, сообщает РИА Новости.

Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм, — сказал Мирошник.

Политик уточнил, что это должно произойти без перекосов и разницы в подходах и с использованием опыта бойцов ЛНР.

Ранее сообщалось, что 4 октября президент РФ Владимир Путин подписал четыре указа, которыми назначил врио глав присоединенных к России Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Ими стали те же люди, которые управляли этими территориями до присоединения — в республиках главы Леонид Пасечник и Денис Пушилин, в областях — назначенные Москвой руководители военно-гражданских администраций Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.