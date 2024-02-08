Миронов уточнил, кто подпадет под «закон о негодяях» Сергей Миронов: поливающих Россию грязью можно хорошо наказать рублем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Под действие «закона о негодяях» может подпасть значительная часть так называемой творческой интеллигенции и шоу-бизнеса, заявил в беседе с «Царьградом» депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, изъятие имущества за дискредитацию армии России, фейки и другие нарушения станет хорошим наказанием для тех, кто поливает Россию грязью.

Парламентарий пояснил, что популярный человек должен отдавать себе отчет, как его слово может отозваться в обществе. Если публичная персона осознанно делает антироссийские заявления, то в ее отношении необходимо включать нормы нового закона. В то же время, по словам политика, многие деятели культуры, покинувшие Россию после начала СВО, хотя и не согласны с политикой государства, тем не менее четко знают, что поливать грязью свою Родину недопустимо.

А есть те, кто, наоборот, из штанов выпрыгивает, чтобы продемонстрировать свое инакомыслие, свою якобы позицию. И если у них осталось что-то здесь, в России, то как раз появился очень хороший способ наказать их рублем, — подчеркнул Миронов.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков назвал нужным принятый Госдумой закон о конфискации имущества за фейки о ВС России. По словам Сладкова, нужно заставлять людей отвечать за порочащие высказывания.