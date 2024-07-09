Миронов указал на отсутствие действий по решению вопросов с мигрантами в РФ Миронов: законопроекты о мигрантах «лежат без движения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что за первые полгода 2024 года в Москве выросло число преступлений со стороны мигрантов. Он напомнил, что в Госдуме предлагаются различные законопроекты для борьбы с проблемой, например о въездной плате для мигрантов, законопроект о депортации родственников осужденных иностранцев, закон о запрете диаспор и подобных организаций. Однако, как указал Миронов, все «лежит без движения», сообщает корреспондент NEWS.ru.

Знаете, я вас уверяю, рано или поздно люди спросят, в том числе спросят Госдуму: «А вы что, спите? Вы что, не видите, что творится в стране?» Здесь нужно наводить порядок, — отметил депутат.

Он добавил, что пока не видно никаких действий по решению этого вопроса, но «действовать надо». По словам Миронова, нельзя закрывать глаза на то, что специально пытаются «раскачивать лодку» по этой тематике.

До этого сообщалось, что мигрантов-нарушителей смогут выдворять еще по 20 статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующий проект закона подготовило МВД России. Большинство из статей направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям.