Миронов рассказал о внеочередном Совете ГД из-за ситуации на Украине Миронов: на Совете Госдумы 25 августа подготовят «жесткое» заявление по ситуации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Внеочередной Совет Госдумы состоится 25 августа, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов по итогам совещания со спикером ГД Вячеславом Володиным, сообщает РИА Новости. По словам политика, в ходе заседания лидеры политических фракций примут «жесткое» заявление касательно ситуации на Украине.

Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, — заявил Миронов.

Лидер СРЗП уточнил, что послание ГД будет адресовано представителям ООН и других международных организаций.

15 июля Володин не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание. По его словам, все будет зависеть от того, сколько наберется актуальных вопросов для обсуждения.

В этот же день в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были «опечалены» необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание.