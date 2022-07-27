Миронов рассказал, когда КПРФ и СРЗП объединятся Миронов: объединение КПРФ и «Справедливой России — За правду» зависит от членов компартии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС рассказал, когда произойдет слияние партии с КПРФ. По словам политика, предложение об объединении двух политических партий было сделано давно. Тем не менее, Миронов пояснил, что позиция коммунистов до сих пор остается неясной, из-за чего синтез двух объединений так и не состоялся.

Что касается предложения об объединении (КПРФ и СРЗП. — NEWS.ru), то оно уже давно было сделано, однако из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому когда именно произойдет объединение, зависит от членов компартии, — заявил Миронов.

В июне 2021 года председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что на тот момент объединение его организации с КПРФ было невозможно, однако после выборов в Госдуму, прошедших с 17 по 19 сентября, руководство СЗРП было намерено вернуться к этому вопросу.

24 июня бывшего сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина не пустили на съезд КПРФ из-за конфликта с лидером коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Прилепин на съезде КПРФ собирался предложить создать новую коалицию. Однако из-за присоединения к эсерам у него произошла ссора с Зюгановым, после чего его исключили из всех возможных проектов, где он был задействован до этого.