Миронов рассказал, как налоги россиян спасают больных детей Миронов: часть средств НДФЛ идет на спасение больных детей

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Сергей Миронов

Часть средств подоходного налога с тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей, идет в фонд «Круг добра», заявил председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов на парламентских слушаниях по вопросу совершенствования налогового законодательства. По словам госдеятеля, благодаря этим средствам в РФ были спасены 24 тысячи детей, передает корреспондент NEWS.ru.

Наша партия с 2006 года в программе партии записала «прогрессивная шкала подоходного налога», но три года тому назад начали брать для тех, кто получает более 5 млн, не 13%, а 15%. Вот эти дополнительные 2% идут в фонд «Круг добра». Я приводил цифру: 24 тысячи детей были спасены. Если бы этих денег не было, многие из них просто бы умерли, — сказал политик.

Миронов добавил, что, когда окончательные позиции прогрессии будут выявлены, можно начать их «социально окрашивать». Он предположил, что часть средств можно направить на поддержку участников СВО, а также добавить на оснащение современным оружием бойцов.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в стране продолжат действовать все преференциальные налоговые режимы, в том числе соглашения о защите и поощрении капиталовложения, специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны и территории опережающего развития. Он подчеркнул, что никаких изменений на этот счет не предусмотрено.