«Пора громить»: Миронов призвал ответить Киеву на взрыв Крымского моста Миронов: после взрыва Крымского моста пора уничтожать инфраструктуру Украины

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Власти России должны отказаться от «любых переговоров» с Киевом после взрыва на Крымском мосту, заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru. По мнению депутата, после того как в администрации Украины признали ответственность за ЧП на объекте транспортной инфраструктуры полуострова, РФ должна ответить тем же.

После совершенных действий настала пора громить инфраструктуру неонацистского режима в Киеве. Пришло время уничтожать электростанции, все мосты и железные дороги, обеспечивающие жизнеспособность киевской хунты. Так мы спасем жизни наших граждан и победим нацизм! Победа будет за нами. России быть, — высказался Миронов.

По его мнению, украинское правительство намерено заблокировать полуостров с жителями.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Об инциденте уже высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал произошедшее «началом» и охарактеризовал транспортный объект как «незаконный». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова следом указала, что реакция властей Украины на разрушение крымской инфраструктуры говорит о террористической сущности Киева.