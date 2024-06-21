Миронов призвал дополнить закон об индексации пенсий для работающих Миронов: работающим пенсионерам нужно компенсировать все индексации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на том, чтобы работающие пенсионеры получили все средства, которых они лишились из-за приостановки индексации с 2016 года. Таким образом он прокомментировал законопроект, внесенный в Госдуму РФ «Единой Россией».

Законопроект должен предусматривать не просто повышение пенсий с 2025 года, а доиндексацию за все предыдущие годы. Нужно компенсировать работающим пенсионерам все пропущенные индексации, все, что им не доплатили с 2016-го. Независимо от того, продолжает человек работать или нет. Фракция «Справедливая Россия – За правду» будет настаивать именно на таком подходе, вносить соответствующие поправки, — заявил Миронов.

О том, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. Тогда же он поручил Госдуме принять соответствующий законопроект.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на полях ПМЭФ отметила, что для индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года потребуется выделить по меньшей мере 100 млрд рублей. По ее словам, конкретную сумму нужно еще уточнить с учетом уровня индексации с 1 февраля. Голикова добавила, что по состоянию на 1 апреля в России числятся порядка 7,8 млн работающих пенсионеров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru заявил, что индексацию стоит ждать только пенсионерам, работающим на заводе. Парламентарий подчеркнул, что таким образом правительство хочет заманить их работать на производство и обучать молодежь.