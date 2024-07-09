Миронов призвал Белоусова решить вопрос с дробовиками в зоне СВО Миронов призвал разрешить бойцам на СВО использовать охотничье оружие

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сергей Миронов

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил главу Минобороны России Андрея Белоусова регламентировать использование охотничьего оружия в зоне спецоперации на Украине, сообщает корреспондент NEWS.ru. Это, по словам чиновника, поможет российским военным бороться с БПЛА противника.

Миронов уточнил, что письмо к главе Минобороны было составлено на фоне множества обращений военнослужащих из зоны боевых действий, которые называют заряженные картечью или дробью охотничьи ружья одним из самых эффективных средств поражения беспилотников. Проблема заключается в том, что, согласно закону «Об оружии», покупать, владеть, хранить и перевозить ружья могут исключительно их владельцы с соответствующей лицензией и охотничьим билетом.

Не всегда удается с помощью РЭБ, радиоэлектронной борьбы, посадить либо заблокировать беспилотник. Оказывается, очень эффективно средство — дробовик. <...> Все это замечательно, кроме одного. Воину в рамках специальной военной операции автомат можно иметь и любое другое оружие, а дробовик — нельзя. Только если у тебя есть лицензия, если есть у тебя охотничий билет. Бред полный! — возмутился Миронов.

Многие подразделения ВС РФ, по его словам, вынуждены «днем с огнем» искать охотников с действующими документами и направлять их в командировки, чтобы те смогли привезти охотничьи ружья в зону спецоперации. Руководитель фракции подчеркнул, что «Справедливая Россия — За правду» при взаимодействии с Минобороны России готова в кратчайшие сроки разработать и внести на рассмотрение необходимые изменения в законодательство.

Ранее над территорией Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков дронов противника. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что массированная атака началась около 02:00 по Москве 9 июля. Данных о пострадавших нет.