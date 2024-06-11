Миронов представил нового депутата фракции СРЗП Миронов назвал опытным человеком ведущую Ким, ставшую депутатом от СРЗП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Ким

Телеведущая Марина Ким, ставшая депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду», является опытным человеком, заявил лидер фракции Сергей Миронов, передает корреспондент NEWS.ru. Он напомнил, что Ким участвовала в выборах главы Хабаровского края, где заняла второе место, а также была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Миронов подчеркнул, что партия рада приветствовать нового члена.

Марина Ким принимала участие в выборах губернатора Хабаровского края, заняла второе место. На выборах президента [России] она была доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Опытный человек, и мы рады, что наша фракция вновь полностью укомплектована 28 депутатами, — заявил глава СРЗП.

Марина Ким принимала участие в выборах губернатора Хабаровского края как кандидат от СРЗП в 2021 году. Тогда она заняла второе место с результатом 25,43% голосов, уступив первенство врио губернатора края Михаилу Дегтяреву.

Ранее Центризбирком России объявил о передаче телеведущей Марине Ким мандата депутата Госдумы, ставшего вакантными. Вместе с ней мандат получил бывший глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов.