Миронов предложил ввести сертификаты на школьную форму Депутат Миронов предложил ввести сертификаты на школьную форму

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале высказался за введение сертификатов на покупку школьной формы на сумму от пяти тысяч рублей. По его мнению, сегодня такая мера поддержки российских семей актуальна на фоне роста цен на одежду и школьные принадлежности.

Призываю правительство разработать систему сертификатов для приобретения школьной формы. Выдавать этот документ нужно родителям, чтобы они смогли воспользоваться им для покупки детям одежды российского производства. Номинал сертификата должен быть не менее 5000 рублей, — написал политик.

Миронов отметил, что в последнее время родители во многих регионах столкнулись с резким ростом цен на школьную форму. Ее приобретение, а также различных учебных принадлежностей, является серьезной нагрузкой на семейный бюджет.

Введение сертификатов поддержит не только граждан, но и российскую легкую промышленность, добавил политик. Эта мера, по его словам, будет способствовать реализации программы импортозамещения в данной сфере.

Ранее Миронов выступил с идеей выплаты «родительских зарплат» неработающим россиянам, занятым воспитанием детей. Он считает, что это будет стимулировать рождаемость в стране.