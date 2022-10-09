В Госдуме предложили ввести режим КТО в ответ на ЧП на Крымском мосту Миронов предложил ввести режим КТО в ответ на ЧП на Крымском мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» депутат Госдумы РФ Сергей Миронов заявил, что необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции (КТО) в ответ на взрыв, случившийся накануне на Крымском мосту. Такие меры он предложил принять в приграничных зонах, чтобы «ответить на провокации».

Необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции на территории Украины и в приграничных зонах и ответить на провокации, — заявил Миронов.

По словам парламентария, «цепочка вырисовывается вполне конкретная». Миронов напомнил, что ее началом стало убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Затем произошел подрыв ниток «Северного потока» и вот теперь и Крымский мост, указал депутат. Последние события Миронов назвал «терактом», который был «открыто приурочен к юбилею президента России» Владимира Путина.

Миронов заявил, что сейчас «важно уничтожить главные объекты критической инфраструктуры», под ним парламентарий подразумевает железные дороги, тоннели и ключевые мосты. В настоящее время промышленные, энергетические, транспортные объекты Украины уже нельзя относить к гражданским, уверен депутат.

Если они сознательно уничтожают нашу инфраструктуру, наверное, пришла пора отвечать зеркально. Необходим ответный удар. Рубикон перейден. Нам нельзя молчать и бездействовать. Мы должны ответить жестко, четко и понятно! — призвал депутат.

ЧП на мосту случилось утром 8 октября. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, погибли три человека.

Ранее ситуацию прокомментировал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он сказал, что ответ на подрыв Крымского моста должен быть жестким, но не обязательно «в лоб». По его словам, если подтвердится «украинский след», то последствия окажутся «неотвратимыми».