Миронов предложил признать ветеранами бойцов Донбасса с 2014 года Миронов предложил признать ветеранами участников действий в Донбассе с 2014 года

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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военнослужащих народных милиций ДНР и ЛНР, участвующих в защите Донбасса с 2014 года. В соответствующем обращении президенту РФ Владимиру Путину он отметил, что сейчас эти люди не имеют права на признание их ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий и предоставление мер социальной поддержки, передаёт ТАСС.

Прошу вас рассмотреть возможность дать указание изучить предложение о признании ветеранами и инвалидами боевых действий военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики и добровольческих формирований, участвующих с 2014 года в защите территории и народа Донбасса, — говорится в письме.

21 ноября президент России подписал изменения в федеральный закон «О ветеранах». Отныне он устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. В этой связи добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки наряду с военнослужащими РФ. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.