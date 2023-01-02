Миронов предложил лишить Меладзе всех званий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в Telegram лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. По словам депутата, исполнитель пытается усидеть на двух стульях. Так парламентарий отреагировал на поступок Меладзе на концерте, где тот произнес украинский националистический лозунг.

Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо, — написал Миронов.

По словам депутата, исполнитель поддерживает преступные кричалки.

2 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Меладзе произнес на концерте фразу из националистического украинского лозунга по просьбе фаната. Этот момент попал на видео. Меладзе снял на мобильный телефон один из зрителей. Предположительно, певец выступал на новогоднем корпоративе, который проходил в Дубае.

На кадрах один из фанатов попросил Меладзе произнести лозунг с прославлением Украины. Певец, убрав в сторону микрофон, ответил собеседнику короткой фразой и затем добавил: «Тс-с». Сразу после этого исполнитель сообщил гостям, что он вне политики.