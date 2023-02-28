Миронов: правительство противится легализации ЧВК

Фото: РИА Новости

Боец группы «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

Высшие эшелоны власти противятся легализации частных военных компаний (ЧВК) в России, заявил председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Согласно заявлению, опубликованному на сайте партии, соответствующая инициатива поступила в кабмин еще в прошлом году, однако ответили на нее только сейчас, при этом сделали это без развернутого обоснования позиции.

Законопроект мы направили на заключение кабмина еще в марте прошлого года, а ответ получили буквально на днях. Само по себе это недвусмысленно говорит о том, что на высших этажах власти многие противятся легализации ЧВК, ведь неопределенный статус того же «Вагнера» открывает простор для различных бюрократических каверз, — считает Миронов.

Парламентарий считает, что доводы Правительства не выдерживают критики: в отзыве ссылаются на противоречие законопроекта части 5 статьи 13 Конституции РФ, однако, как отмечает Миронов, норма не имеет отношения к ЧВК, поскольку в ней идет речь об организациях, угрожающих целостности и безопасности государства. По мнению депутата, указывать на последнее в контексте людей, находящихся на СВО, — беспримерный цинизм со стороны чиновников.

Ранее Миронов рассказал, что получение в подарок кувалды от бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер» стало для него неожиданностью. Он также добавил, что презент ассоциируется у него с работой на победу России.