Миронов потребовал «удалить» чиновницу, оскорбившую родителей в Краснодаре Миронов потребовал дисквалифицировать вице-губернатора Краснодарского края Минькову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова должна быть удалена с государственной службы за оскорбительные высказывания в адрес родителей краснодарских школьников. Об этом сказано в комментарии, поступившем в редакцию NEWS.ru. По мнению Миронова, заявление чиновницы, несмотря на последовавшие извинения, свелось к тому, что родители сами должны решать свои проблемы, а не требовать их решения от власти.

Это общая «беда» наших чиновников — население мешает им работать <...> Зачем им поощрять рождаемость и усложнять себе жизнь, завели ребенка — на себя и рассчитывайте! Стоит ли удивляться, что при таком «подходе» в стране демографическая катастрофа, — отметил парламентарий.

Миронов напомнил, что в конце 2020 года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф либо дисквалификацию чиновника на срок до года за оскорбление граждан. Он также заявил, что краснодарские власти должны сделать «оргвыводы» из этой истории, в противном случае расследованием инцидента займется краевая прокуратура.

27 июля чиновница нагрубила родителям первоклассников, не сумевшим устроить детей в школу рядом с домом. Инцидент произошел на встрече с жителями Губернского микрорайона Краснодара, которые пожаловались на невозможность попасть в школу № 102. В качестве альтернативы родителям будущих первоклассников была предложена школа № 17, однако дорога к ней лежит через промзону и стройку, где нет тротуара.

В ответ чиновница обвинила во всем родителей, заявив одной из жалующихся на ситуацию женщин, что рождение детей было её собственным выбором. Сама женщина перед этим рассказала, что ее муж работает в другом регионе, а сама она воспитывает двоих детей и не имеет возможности водить ребенка пешком в школу. Впоследствии Минькова принесла извинения родителям первоклассников, заявив, что никого не хотела задеть или обвинить.