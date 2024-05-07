Миронов заявил, что богатые будут платить больше налогов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Миронов

Россию ждет справедливая налоговая система, где богатые станут платить больше налогов, а демографические проблемы страны обязательно будут решены, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-подходе в Госдуме после инаугурации президента. Он выразил уверенность, что все обещания, данные вступившим 7 мая в должность президента РФ Владимиром Путиным, будут выполнены, передает корреспондент NEWS.ru

И впереди у нас и справедливая налоговая система, где, наконец, богатые будут платить больше, потому что будет дифференциация подоходного налога, впереди у нас, конечно же, решение проблемы демографии, — сказал парламентарий.

Миронов подчеркнул, что самым важным является победа России как на «социальном фронте», так и в специальной военной операции, поскольку россияне очень этого ждут. Он призвал граждан России сплотиться вокруг Путина и отметил стратегические преимущество Москвы в лице главы государства.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что консолидация общества вокруг Владимира Путина поведет страну к новым победам. Депутат назвал главу государства преимуществом России. По его словам, Путин доказал преданность стране. Действующий президент задал «высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед».