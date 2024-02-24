Миронов перечислил заслуги Лебедева на посту главы Верховного суда России Миронов: Лебедев твердо стоял на защите конституционного строя РФ и прав граждан

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Вячеслав Лебедев

Уход из жизни председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева — большая утрата для страны, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Лебедев твердо стоял на защите конституционного строя РФ и прав граждан.

Это большая утрата для всей России. Я лично знал Вячеслава Лебедева. Особенно тесно мы работали в тот период, когда я возглавлял Совет Федерации. Это был настоящий профессионал, юрист с большой буквы, с ним легко было найти общий язык. Но что гораздо важнее, Вячеслав Михайлович был настоящим патриотом и гуманистом, — отметил Миронов.

Собеседник подчеркнул: в значительно степени благодаря Лебедеву РФ удалось пройти «сквозь тяжелые испытания 1990-х, сохранить страну и создать условия для ее возрождения». Миронов добавил, что Лебедев «обеспечил подлинную независимость судов в РФ и от внешних, и от внутренних сил».

При Лебедеве судебная власть твердо встала на защиту конституционного строя и прав граждан. В значительной степени именно благодаря его усилиям нам удалось пройти сквозь тяжелые испытания 1990-х, сохранить страну и создать условия для ее возрождения, которое сегодня переживает Россия. Вячеслав Михайлович обеспечил подлинную независимость российских судов как от внешних, так и от внутренних сил, — заявил Миронов.

По его словам, Лебедев «не боялся избавлять судебную систему от тех, кто своими непрофессиональными, а порой и преступными действиями ставил ее авторитет под сомнение».

24 февраля на сайте Верховного суда РФ подтвердили информацию о том, что Вячеслав Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. Лебедев скончался в больнице после длительной болезни. Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ, а также всему судейскому сообществу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев был профессионалом своего дела, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Лебедев внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения.

Стало известно, что временным руководителем Верховного суда РФ назначен первый зампредседателя Петр Серков. Он будет исполнять эти обязанности до назначения нового главы. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия объявит об открывшейся вакансии, на которую могут претендовать все желающие.