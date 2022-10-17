Миронов объяснил свою инициативу лишить депутатов отсрочки от мобилизации Депутат Миронов объяснил инициативу лишить депутатов отсрочки от мобилизации запросом общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Отмена отсрочки для депутатов и сенаторов от призыва по мобилизации нужна для того, чтобы удовлетворить запрос российского общества на справедливость, заявил Lenta.ru руководитель фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов. Он также заявил, что считает необходимым призывать в рамках мобилизации силовиков.

Отмена отсрочки по частичной мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов позволит удовлетворить запрос общества на справедливость. Кроме того, считаем необходимым в первоочередном порядке призывать силовиков. К ним относятся сотрудники Росгвардии, МЧС, сотрудники Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО), военной прокуратуры и военных следственных органов. Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах, — заявил Миронов.

В пресс-службе «Справедливой России» также добавили, что ожидают получения реакции на законопроект от всех профильных ведомств.

Законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации России будет рассмотрен в Госдуме в понедельник, 17 октября. Помимо основной темы, проект закона несет в себе норму, предусматривающую, что в рамках частичной мобилизации в российские войска должны призываться представители силовых структур, а также находящиеся в запасе граждане, имеющие опыт реальных боевых действий.

Кроме того, законопроект будет направлен на предоставление брони членам семей, уже потерявших близкого человека в специальной военной операции. Данная мера направлена на сохранение жизни и здоровья семьи погибшего бойца.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru ранее поддержал идею снять бронь от частичной мобилизации с депутатов Госдумы и представителей Совфеда.