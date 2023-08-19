Миронов объяснил, что будет после передачи ВСУ истребителей F-16 Миронов: следующим шагом после передачи ВСУ F-16 станут мирные переговоры

Фото: Tech. Sgt. Anthony Plyler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Передача украинской армии от США истребителей F-16 никак не повлияет на ход боевых действий, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В своем Telegram-канале он заявил, что американские самолеты являются последним видом военной техники, которой Вашингтон может поделиться с Киевом. Следующим шагом может стать только подписание мирного договора, уверен политик.

Если даже F-16 долетят, а точнее, доползут до Украины, никакого отношения к реальной обороноспособности киевского режима это, конечно, иметь не будет. Но зато позволит администрации [президента США Джо] Байдена гордо заявлять, что они сделали все, что могли, для поддержки союзников. <...> F-16 — это фактически последний вид вооружений, который могут США позволить передать Украине. Дальше — только переговоры, а точнее, капитуляция их киевских протеже, — написал Миронов.

По его мнению, политика США на Украине вошла в штопор и передача F-16 не исправит ситуацию. Лидер партии отметил, что сейчас основная задача Вашингтона — удержать у власти в Киеве антироссийский режим. Если же президент Владимир Зеленский с этим не справится, его могут «убрать», подчеркнул Миронов.

Ранее издание The Netherlands Times сообщило, что Вашингтон официально одобрил поставки Украине истребителей американского производства F-16 из Нидерландов. При этом журналисты подчеркивают, что процесс передачи самолетов займет долгие месяцы.