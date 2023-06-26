Миронов назвал сроки внесения в Госдуму законопроекта о ЧВК Миронов: законопроект о ЧВК будет внесен в Госдуму в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Законопроект, регулирующий деятельность в России частных военных компаний (ЧВК) будет в очередной раз внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, разрабатывать новый документ не имеет смысла, существующий вариант уже содержит все необходимые положения, передает РИА Новости.

Рассчитываю, что это будет сделано в самое ближайшее время, потому что неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности частных военных компаний, — сказал парламентарий.

Он выразил надежду на то, что в этот раз инициатива не будет проигнорирована и в принятии документа не возникнет проволочек. По словам Миронова, если бы закон был принят раньше, это могло бы предотвратить попытку мятежа ЧВК «Вагнер».

Ранее о необходимости срочного принятия закона, регулирующего деятельность ЧВК, заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, подобные организации часто защищают не интересы страны, а различных бизнес-структур, охраняя личную собственность олигархов. Он подчеркнул, что деятельность ЧВК должна быть четко прописана, иначе России угрожает разделение «на красных и белых».