Миронов исключил санкции против Прилепина из-за его слов об Узбекистане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Слова писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Захара Прилепина о присоединении Узбекистана к России являются его частным мнением, заявил глава фракции Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких санкций за это не будет.

Захар Прилепин — писатель, это его эмоции. Понятно, что [у него есть] ностальгия по Советскому Союзу. То, что была такая бурная реакция в Узбекистане и даже наш МИД отреагировал, я удивился. Я бы не придавал этому такое значение. Никаких санкций к нему быть не может, — сказал Миронов.

Ранее Миронов назвал заявление Прилепина эмоциональным мнением. По его словам, никакой речи о поползновениях на суверенитет других стран идти не может.

Скандальное заявление Прилепин сделал 20 декабря на заседании Объединенного совета командиров структур. Рассуждая на тему проблемы мигрантов в России, он предложил присоединить страны, из которых едут гастарбайтеры.

Из-за слов Прилепина в МИД Узбекистана был вызван посол РФ Олег Мальгинов. В ведомстве ему заявили, что высказывание писателя было воспринято с чувством «глубокой озабоченности». По мнению МИД республики, заявление сопредседателя СРЗП были необдуманными и противоречат отношениям между странами.