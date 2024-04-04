«Надо договариваться»: Миронов рассказал о разговоре Лекорню с Шойгу Миронов: Франция хочет вести мирные переговоры по Украине

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Себастьян Лекорню

В ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню пытался прощупать почву для будущих переговоров по Украине, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что Лекорню хотел отвести подозрения о какой-либо причастности Франции к трагедии в «Крокус Сити Холле».

Во-первых, как и сообщает наше Минобороны, французский министр хотел отвести подозрения о какой-либо причастности Франции к трагедии. Это мы, конечно, проверим и верить на слово никому не будем. Но, во-вторых, и это главное, месье Лекорню пытался прощупать почву по «украинскому вопросу», который почти уже завел в тупик европейцев. Они уже понимают, что победить Россию не получится, значит, надо договариваться. Вот в Париже и засуетились, — уверен лидер эсеров.

Миронов считает, что Франция на фоне осторожной Германии хочет играть ведущую роль в европейской политике. Президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как независимого от США игрока, который может чуть ли не в одиночку «сдержать российскую агрессию», утверждает парламентарий.

[Макрон] договорился до того, что готов отправить на Украину французские войска. Но Россия уже не на словах, а на деле показала, что их там ждет. Имею в виду недавний удар по французским наемникам в Харькове. В Париже сигнал поняли и стали звонить в Москву, — указал Миронов.

По его словам, в окружении Лекорню поспешили опровергнуть информацию о переговорах по Украине. Миронов уверен, это еще одно подтверждение того, что тема обсуждалась.

Просто пока во Франции боятся выглядеть капитулянтами, особенно после воинственной риторики своего «Наполеона», — резюмировал Миронов.

Ранее сообщалось, что во время переговоров с Лекорню Шойгу заявил, что дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет доведено до конца. Российский министр выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.