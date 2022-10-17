Миронов: 13-я статья Конституции — это страшная ошибка Миронов: запрещающая государственную идеологию 13-я статья Конституции — страшная ошибка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России нужна государственная идеология, чтобы противостоять натиску ЛГБТ-пропаганды, заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В ходе парламентских слушаний, прямая трансляция которых ведется на сайте «Дума ТВ», он заявил, что 13-я статья Конституции РФ о невозможности установления обязательной или государственной идеологии является большой ошибкой.

Оказывается, у нас 13-я статья Конституции — это вроде как защита от того, чтобы нам не навязывали государственную идеологию. А я абсолютно убежден, что это страшная ошибка — наличие 13-й статьи Конституции, где как раз говорится о невозможности государственной и обязательной идеологии. Обязательной быть не может, но государственная идеология сейчас обязательно должна быть, в том числе чтобы противостоять натиску вот этого всего (ЛГБТ-пропаганды. — NEWS.ru), — считает Миронов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что правительство одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. По данным СМИ, концепция Хинштейна правительству понравилась, но там отметили, что принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей, вследствие чего властям придется увеличивать их численность. При этом увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».

При этом, по данным ВЦИОМа, все меньше жителей страны считают, что на сексуальную ориентацию можно повлиять извне. А эксперт департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин объясняет, что даже те респонденты, которые говорили о личном столкновении с пропагандой, слабо понимают значение этого термина.