Мирные жители помогли предотвратить «кровавые атаки» в Херсонской области Сальдо: мирные жители помогли уничтожить отряды ВСУ в Херсонской области

Фото: МО РФ

Российские военные с помощью подпольщиков ликвидировали группы управления беспилотными летательными аппаратами и пикап с минометом ВСУ, которые планировали террористические атаки на левом берегу Днепра, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в частности, украинские бойцы хотели осуществить «кровавые атаки» на избирательные участки в регионе.

Удары возмездия настигли группы управления беспилотниками в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станция в селе Ветровое. <...> И помогли в этом сами жители Херсона, которые самоотверженно, с риском для жизни делают свое дело в организации сопротивления «Русский Херсон», — написал Сальдо.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли избирательные участки в городе Каховке и в селе Брилевке Алешкинского района Херсонской области. Избирателей оперативно эвакуировали из здания благодаря слаженным действиям сотрудников УИК. При атаке на Каховку жертв удалось избежать. При этом при обстреле Брилевки есть пострадавшие.

Накануне украинский беспилотник перехватили рядом с избирательным участком в Троицко-Харцызске в ДНР. Дрон был оснащен самодельным взрывным устройством. Взрывотехники обезвредили дрон с помощью специальных технических средств и накладным зарядом уничтожили взрывчатку. Пострадавших нет.