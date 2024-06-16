Мирные заявления Путина «сломали» швейцарский саммит по Украине Шеремет: мирные заявления Путина сломали ход швейцарского саммита по Украине

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Владимир Путин

Мирные заявления российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине нарушили ход швейцарского саммита, из-за чего вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис вынуждена была покинуть Европу, заявил ТАСС член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Известно, что Харрис уехала с конференции 15 июня.

Публично сделанные взвешенные мирные заявления Владимира Путина, прозвучавшие как гром среди ясного неба, вовсе сломали им срежиссированный сценарий, потребовав срочной замены партитуры. В итоге внимательно следившая за всем в роли распорядителя Камала Харрис раньше времени покинула никчемное мероприятие, — сказал Шеремет.

В воскресенье, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам проходящего в Швейцарии саммита «план действий» будет направлен России перед второй конференцией. Глава государства отметил, что необходимо «решать вместе», что означает справедливый мир для мира.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова охарактеризовал конференцию по Украине. По его словам, саммит представляет «чистейший сюрреализм» в лучших традициях писателей Франца Кафки и Джорджа Оруэлла. Медведев также вспомнил фразу персонажа повести Булгакова Швондера: «Какой-то позор».