«Мир сходит с ума»: сенатор о разрешении суда Италии «зиговать» Сенатор Цеков допустил, что в Европе могут реабилитировать действия нацистов

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил в разговоре с NEWS.ru, что в Европе могут реабилитировать действия нацистов во время Второй мировой войны. Таким образом он прокомментировал решение Верховного кассационного суда Италии не считать «римский салют» преступлением. Собеседник отметил, что подобные события говорят о том, что «мир сходит с ума».

Это возмутительное решение. Так они сочтут, что и свастика ни о чем не свидетельствует. Это, в принципе, реабилитация нацизма, фашизма. Реабилитация в частном [порядке], не всего происходившего во время Второй мировой войны, а символов фашистской Италии и нацистской Германии. Теперь понятно, почему они поддерживают Украину. Я не исключаю, что они подойдут к тому, что реабилитируют действия нацисткой Германии во Второй мировой. Мир постепенно сходит с ума, — сказал Цеков.

Ранее Верховный кассационный суд Италии постановил не признавать преступлением приветствие «римский салют», если оно не несет опасности восстановления фашистской партии, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Это постановление связано с делом 2016 года, когда восемь участников демонстрации «зиговали». Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили, после чего они подали апелляцию.

Минюст России ранее внес проукраинский лозунг в список нацистских. Как уточнил в беседе с NEWS.ru председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов, каратели из числа украинских националистов в годы Великой Отечественной войны помогали гитлеровцам устанавливать «новый порядок» не только на Украине, но и в оккупированных странах Европы. Они проходили спецподготовку в школах абвера. За это их лидеры получали деньги от немецких спецслужб.