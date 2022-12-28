Минздрав: за неделю в России заболели гриппом 1,8 млн человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последнюю неделю в России было зафиксировано около 1,8 млн новых случаев заболевания гриппом, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом он подчеркнул, что в России уже неделю идет снижение темпов распространения болезни.

За неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов, — сказал Мурашко.

Кроме этого он рассказал, что около 120 тысяч россиян сейчас заражены острой фазой новой коронавирусной инфекции. Глава Минздрава отметил, что цифры могли быть выше, однако «население стало более внимательным, чаще стали маски носить».

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что во всех регионах России зафиксирован штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп. При этом показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился за последнюю неделю на 7% в сравнении с предыдущей.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае от гриппа погибли два человека. По словам главы регионального Минздрава Юрия Бойченко, всего за прошедшую неделю был зафиксирован 121 новый случай заболевания гриппом в регионе. Кроме того, был увеличен эпидемиологический порог по ОРВИ до 200%.