Минздрав: в России стали делать меньше абортов Специалист Минздрава: в России стали делать на 250 тысяч абортов меньше, чем пять лет назад

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Количество медицинских абортов в России за последние пять — семь лет сократилось примерно на 250 тысяч, до 400 тысяч операций в год, сообщил на Восточном экономическом форуме главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин. По его словам, чаще всего женщины в России делают аборты в возрасте 25–39 лет.

Мы снизили практически на 250 тысяч, а, может, и более, количество медицинских абортов, которое у нас сейчас уменьшается из года в год. Но все равно количество медицинских абортов [в год составляет] где-то в пределах 450 тысяч <...> — это много, — сказал Аполихин.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что аборты нельзя выводить из системы обязательного медицинского страхования, так как это приведет к росту материнской смертности. По ее словам, такая инициатива опасна для общества, к тому же для ее принятия нужен комплекс законодательных мер.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что осенью на рассмотрение парламента могут внести проект закона о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. По мнению парламентария, выступающие против запрета абортов вольно или невольно поддерживают фармакологическую мафию, поскольку тела нерожденных младенцев «используют для различных косметических и прочих целей». Он также добавил, что противники запрета на аборт не могут называться верующими людьми.