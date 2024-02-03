Минздрав собрался расширить календарь прививок Мурашко: календарь профилактических прививок в РФ расширят, план утвержден

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В России планируется расширить календарь профилактических прививок, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, такая мера предполагается в рамках реализации указа президента РФ о поддержке многодетных семей.

В нашей части это еще и вакцинопрофилактика — расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены, — сказал министр.

По данным Мурашко, в настоящее время в программу государственных гарантий уже заложили ряд мер, касающихся обеспечения детей лекарственными препаратами. При этом имеется еще целый ряд поручений главы государства по расширению данного направления.

Ранее Министерство здравоохранения РФ внесло пункт с рекомендацией о ревакцинации против коронавируса в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Повторную процедуру следует проводить не ранее чем через год после предыдущей прививки.

Инфекционист Елена Мескина рассказывала, что все дети, пожилые люди, пациенты с бронхиальной астмой и неврологическими заболеваниями должны быть привиты от коклюша. В России есть вакцина, предназначенная как для детей, так и взрослых, указала она.