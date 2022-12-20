Минздрав России: среди сельского населения растет смертность из-за алкоголя

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Число сельских жителей, зависимых от алкоголя, за 2022 год выросло на 7%, растет в селах и смертность в связи с употреблением спиртного, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко. По ее словам, которые приводит ТАСС, также на 7% выросла заболеваемость алкоголизмом среди женщин на селе.

К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села, — сказала Шешко.

Она также добавила, что причиной смерти почти 30% детей в 2021 году стали «внешние факторы», когда употребляющие алкоголь родители не оказывали должного внимания своим детям. При этом потребление алкоголя с 2008 по 2021 год в России сократилось с 15,7 литра в год на душу населения до девяти литров, а смертность от его потребления в этот период среди мужчин снизилась на 39%, среди женщин — на 36%.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рекомендовал гражданам запивать алкоголь во время новогоднего застолья чистой водой, которой также можно разбавлять вино. Кроме того, рекомендуется закусывать и отказаться от усиливающих опьянение газированных напитков. Также во время застолья не стоит курить, поскольку спиртное с никотином оказывают двойную нагрузку на организм.