Минздрав РФ предложил пополнить список наркотических средств Минздрав РФ: вещество «Тапентадол» могут добавить в список наркотических средств

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Министерство здравоохранения РФ разработало инициативу о внесении вещества «Тапентадол» в перечень наркотических средств, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту, анальгетик используется для обезболивания.

В разделе «Наркотические средства» списка наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен, <...> дополнить позицией следующего содержания: «Тапентадол», — предложили в Минздраве.

«Тапентадол» относится к клинико-фармакологической группе опиоидных анальгетиков. Законопроект также направлен на изменение государственной квоты, в пределах которой осуществляются производство хранение, ввоз и вывоз вещества.

Снижение дозы или внезапное прекращение их приема несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений, — говорится в документе.

Ранее Минздрав отреагировал на появление в Сети списка лекарств, за которые водителям якобы будет грозить конфискация машины. Ведомство подчеркнуло, что перечень, в который вошли, в том числе, средства от простуды и жаропонижающие, носит информационный характер.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.