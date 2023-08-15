Минздрав РФ отменил приказ о выдаче документов о смене пола

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Министерство здравоохранения РФ признало утратившим силу приказ, который определял форму и порядок выдачи медицинскими учреждениями справок о смене пола, сообщается в официальном документе ведомства, размещенном на портале правовой информации. Распоряжение вступает в силу с 16 августа.

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. номер 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. <...> Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, — говорится в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается проведение операций по смене пола. Речь в нем идет не только о медицинском вмешательстве, но также о применении соответствующих препаратов. Согласно документу, запрет не будет касаться лишь тех случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении такого рода операций будут решать врачебные комиссии.

Новый закон также устанавливает, что смена пола одним из супругов является основанием для аннулирования брака. Сменившие пол также не смогут усыновлять в России детей. В сопроводительных документах сказано, что ограничения призваны защитить конституционные нравственные и семейные устои, а также здоровье граждан.