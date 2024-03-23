Минздрав Подмосковья уточнил число пострадавших при теракте в «Крокусе» Минздрав Подмосковья: госпитализированы 140 пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Минздрав Московской области обновил данные по числу госпитализированных пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в медучреждения Москвы и Подмосковья. В общей сложности в списке числятся 140 фамилий, передает ТАСС.

Уточняется, что троих пострадавших уже выписали из подмосковных больниц. При этом в стационаре остаются 105 человек, еще 31 — направлен на амбулаторное лечение.

Также списки госпитализированных в клиники Москвы обновил департамент здравоохранения столицы. По состоянию на 19:30 мск, в списках числятся 93 фамилии пациентов, которые получили различные травмы при теракте. Кроме того, для родственников пострадавших открыта горячая линия. По номеру +7-499-251-45-03 можно узнать о месте нахождения и состоянии близких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предварительно удалось установить личности уже более 50 погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, жертвами нападения на данный момент числятся 133 человека.

Также предварительный список погибших в теракте публиковало МЧС. По состоянию на 17:00 мск там фигурировали только 13 подтвержденных жертв. В ведомстве отметили, что список будет дополняться. Имена погибших там будут появляться по мере верификации судмедэкспертами личностей жертв.