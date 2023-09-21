Минздрав ответил на слухи о сложностях с поставками систем для диабетиков Минздрав опроверг слухи о сложностях с поставками систем для мониторинга глюкозы

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В России не наблюдается сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения. По данным ведомства, все процессы проводятся в соответствии с заключенными контрактами.

В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами, — говорится в сообщении.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило о сбоях поставок систем мониторинга глюкозы в России. По его информации, это произошло, потому что американские власти внесли устройства в список продукции двойного назначения.

Как правило, в Россию осуществлялись поставки систем ирландско-американского производителя Medtronic. «Коммерсантъ» сообщает, что сейчас в аптеках остались лишь устройства от компании Abbot, однако они не предназначены для детей младше четырех лет.

Ранее в Минздраве исключили дефицит антидепрессантов в России. По данным ведомства, в стране зарегистрированы 12 препаратов, все они поставляются бесперебойно. Никто из производителей и поставщиков также не сообщил об аннулировании контрактов, уточнили в ведомстве.