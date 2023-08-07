Минздрав разрешил спор о запрете проводить УЗИ без направления Минздрав: никаких новых ограничений по УЗИ после решения Верховного суда не будет

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Министерство здравоохранения России не будет вводить никаких новых ограничений после решения Верховного суда запретить проведение УЗИ без направления врача, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее суд признал законным отказ врача проводить пациентке ультразвуковую диагностику без направления лечащего доктора.

Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил проведения ультразвуковых исследований не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом, — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее пациентка обратилась в Верховный суд после отказа в проведении УЗИ. По ее мнению, требование направления от врача на УЗИ ограничивает ее права. Кроме этого, она отметила, что по закону врач обязан указать место проведения процедуры, и это ограничивает конкуренцию среди специалистов. Представитель Минздрава в ответ заявил о необходимости сохранить действующие нормы закона. Верховный суд согласился с позицией ведомства.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается проведение операций по смене пола. Речь в нем идет не только о медицинском вмешательстве, но также о применении соответствующих препаратов. Запрет не будет касаться лишь тех случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении такого рода операций будут решать врачебные комиссии.