Минздрав оценил необходимость сдавать платно ПЦР-тест для госпитализации Минздрав назвал необоснованным требование сдавать платно ПЦР-тест для госпитализации

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Требование сдавать ПЦР-тест на COVID-19 для плановой госпитализации на платной основе Минздрав России считает необоснованным, передает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подчеркивается, что средства на бесплатное тестирование выделены больницам и поликлиникам в достаточном количестве. Временные методические рекомендации предписывают врачам при малейших подозрениях на коронавирус направлять пациентов на тест, отметили в министерстве.

Требование сдать ПЦР-тест для плановой госпитализации платно необоснованно. В этом случае гражданин вправе обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации, — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что представители СМО или ТФОМС разъяснят порядок прохождения бесплатного ПЦР-теста или свяжутся с медучреждением, требующим пройти тестирование за деньги, напомнив об обязанности предоставить пациентам возможность проверить наличие вируса безвозмездно.

Ранее Всероссийский союз пациентов попросил Минздрав России повлиять на больницы, требующие при плановой госпитализации результаты ПЦР-теста на коронавирус, но не предлагающие сдать его бесплатно по ОМС. В организации заявили, что подобное требование следует расценивать как необоснованный отказ в медпомощи.