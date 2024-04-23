Минздрав объяснил, как йод попал под ограничения Кузнецов: спиртовой раствор йода попал под ограничения из-за ошибки

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Спиртовой раствор йода попал под ограничения в связи с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) из-за технической ошибки, рассказал РИА Новости помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, неточность уже исправили.

О попадании спиртосодержащего йода под ограничения для продажи стало известно 23 апреля. В пресс-службе СРО Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций отметили, что приобрести его в таком случае можно было бы, получив рецепт на бланке строгой отчетности у врача.

При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны, — сказал Кузнецов.

Ранее эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина заявила, что лучший способ восполнить дефицит йода в организме — добавлять в пищу йодированную соль. Она отметила, что данного элемента много в морской капусте, хурме и фейхоа. Медик подчеркнула, что небольшое количество йода также можно получить вместе с лекарствами, выписываемыми врачами в ситуациях, когда потребность организма в нем резко увеличивается. Калошина напомнила, что к подобным случаям относится беременность.